صور.. إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية من شن حملة رفع 34 حالة التعديات على أراضي الزراعية، وأملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة؛ لردع كل المخالفين على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن يفيد بتدشين سلسلة من حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية في مراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن إزالة أكثر من 13 سورا وعقارا سكنيا مخالفا على أراضٍ زراعية، ورفع 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنطاق قري نهطاي وسحيم وشبراملس بمراكز زفتي والسنطة.

كما أزيلت شدة خشبية مخالفة دور أرضي على مساحة 75 مترا بقرية سجين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإزالة تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن سور على مساحة 14 مترا بقرية أبشواي، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.