محافظ المنيا يتابع أعمال تجهيز مستشفى سمالوط العام للافتتاح

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سمالوط العام بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، والمدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020، ضمن جهود المحافظة لمتابعه كافة المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم إنهاء كافة الأعمال، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي والغير طبي.

وأكد المحافظ أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

يصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.

ويضم مشروع مستشفى سمالوط ، إقامة 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة ، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي و4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

ويشمل الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.