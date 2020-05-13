محافظ المنيا يتابع أعمال تجهيز مستشفى سمالوط العام للافتتاح
بتكلفة 247 مليونا و787 ألف جنيه
كتب:
اسلام فهمي
03:04 م | الأربعاء 13 مايو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سمالوط العام بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، والمدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020، ضمن جهود المحافظة لمتابعه كافة المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم إنهاء كافة الأعمال، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي والغير طبي.
وأكد المحافظ أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.
يصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.
ويضم مشروع مستشفى سمالوط ، إقامة 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة ، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي و4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.
ويشمل الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.