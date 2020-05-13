بـ400جنيه.. طلاب بكفر الشيخ يصممون بوابة تعقيم ذاتي استعدداد لامتحانات الثانوية

اعتاد طلاب مدرسة المتفوقين بمحافظة كفر الشيخ، على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات، وخلال الأزمة الحالية التي تضرب العالم كله وهي "فيروس كورونا"، استطاع الطلاب تصميم بوابة تعقيم ذاتية إليكترونية، وذلك لاستخدامها في فحص وتعقيم المعلمين وطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم المقررة خلال الشهر المقبل، ما دفع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لتقديم الشكر لهم والثناء على مجهوداتهم.

أشادت كشك، في تصريحات صحفية، بطلاب بمعلمي مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لتصميمهم بوابة لمرور المترددين على المدرسة، ويتم ضخ المطهر الكترونيا، والبوابة مزودة بكاشف للمعادن للمحمول، أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة، ضمن الاجراءات الإحترازية التي تتخذها المديرية بالمدارس، للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، مؤكدة أن البوابة تكلفتها 400 جنيه فقط.

وأشارت إلى أن ما يميزها أن المار منها ليس في حاجة لوضع قدمه على مشاية لتتم بعدها عملية ضخ المطهر، ولكن بمجرد مرور المتردد على المدرسة منها تعطي إشارة لتبدأ بعدها عملية ضخ المطهر، وفي لحظتها يتم الكشف عن المعادن والمحمول فتعطي إشارة لذلك.

وقالت وكيل الوزارة، إنها تحيي كل الطلاب والطالبات والمعلمين المشاركين في تنفيذ البوابة بالطريقة الحديثة، وتفادي السلبيات في البوابات الأخرى، مقدمه التحية والتقدير لكل من ماجد فكري، وكيل مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والطلاب عمرو قط، وفوزي شندي، ويوسف عادل، وشهد زهران، والمهندس سيد رشوان، مدير الفاب لاب، بإشراف ودعم أحمد عمارة مدير المدرسة، واللواء مهندس مكرم منصور المدير الإداري ،والدكتور هشام درويش، مدير وحدة ستم في وزارة التربية والتعليم.