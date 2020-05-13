فض سوق الروضة بملوي للوقاية من كورونا

فضت الوحدة المحلية لمركز ملوي، سوق قرية الروضة ومنعت التجمعات بالشوارع المجاورة وفرقت جميع الباعة الجائلين، وتم عمل كردون أمني لجميع مداخل السوق لمنع أي تجمعات حرصا على سلامة المواطنين، للوقاية من كورونا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية بملوي حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم رش وتطهير شوارع المركز والمباني الحكومية والخدمية.

كما شنت الوحدة المحلية بملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية الروضة، أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة، تنوعت مابين محاضر نقص وزن تتراوح حوالي ١٥ جرام في الرغيف، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم إعطاء بون، وعدم إعلان وتم اتخذ كافه الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق الديروطية وشارع الشيخ ناصر بالمدينة.