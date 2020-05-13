إطلاق اسم الشهيد إبراهيم رمضان المرسي على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5499 لسنة 2020 بإطلاق اسم الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم رمضان المرسي - على مدرسة النصر الإعدادية بقرية شبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكدا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمرفق بها موافقة مديرية التربية والتعليم بكتابها المؤرخ في 2 مايو 2020 والمتضمنة اختيار مدرسة النصر الإعدادية لتكون باسم الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم رمضان المرسي وموافقة مديريه التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر المحافظ قرارا بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة تخليدا لذكراه.

يذكر أن المقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم رمضان المرسي قد استشهد أثناء أدائه لمهامه التدريبية والعسكرية بالصحراء الغربية بتاريخ 26 أبريل 2020.