فتح الجراجات المستغلة بالمخالفة لاستيعاب السيارات في شوارع الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5768 لسنه 2020 بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية فتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى بالمخالفه لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بإعاده فتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع ذات الكثافة السكانية العالية.