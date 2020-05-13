تحرير 33 مخالفة لمخابز بلدية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية التموين في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية والمرور على المخابز البلدية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الاتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إنه من خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية تم ضبط 33 مخالفة تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق، منها 20 مخالفة للمخابز البلدية منها 6 مخالفات لخبز ناقص الوزن – 5 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات – مخالفة لعدم وجود ميزان، و8 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ( 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات – مخالفة لبيع بأزيد من الثمن، ومخالفتين لمنتجات منتهية الصلاحية ومخالفة لذبح خارج السلخانة، و4 مخالفات لسلع مجهولة المصدر.