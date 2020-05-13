98% نسبة تسليم الأبحاث بمدارس بالمنيا

راجع نائب محافظ المنيا اليوم الإحصائيات وعدد الطلاب الذين سلموا المشروعات البحثية بكل مدرسة، إذ تلاحظ أن نسبة التسليم وصلت إلى 98%، ويتم اليوم استلام الأبحاث من الطلبة الذين تخلفوا عن التسليم من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والأول الثانوي.

وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس قرية البرجاية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

شملت جولة نائب محافظ المنيا تفقد مدرسة البرجاية 1 و 3 للتعليم الأساسي، والإعدادية المشتركة، وفصول البرجاية الثانوية، ويستمر تسليم الأبحاث خلال الفترة من 9-16 مايو الجاري طبقا للجدول الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

وجه نائب المحافظ، بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، تطبيقاً لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين.