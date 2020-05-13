صور.. أمين النواب يشرف على تعقيم مبنى البرلمان

أجرى مجلس النواب، اليوم، عملية تطهير شاملة لقاعات المجلس، استعدادًا لعقد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البرلمان لمواجهة جائحة فيروس كورونا، خاصة بعد الإعلان عن أول إصابة بين أعضائه.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد منذ الصباح الباكر بمكتبه، والإشراف على أعمال تطهير وتعقيم قاعات المجلس، عقب اكتشاف إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج، بفيروس كورونا وخضوعها للحجر الصحي بمستشفى قصر العيني لتلقى العلاج.

وكان فوزي، قد أصدر تكليفاته مساء أمس، لجميع القطاعات التابعة للأمانة العامة بمجلس النواب بإخلاء أروقة البرلمان اليوم، لتعقيمه قبل مواصلة انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وجرى تطهير وتعقيم القطاع الطبي الذي ترددت عليه النائبة شيرين فراج منذ يومين، وكذلك استراحات الأعضاء والعضوات والقاعة الرئيسية لانعقاد الجلسات البرلمانية، وهي قاعتي "النواب والشيوخ"، وكذلك البهو الفرعوني.