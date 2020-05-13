وزير النقل يترأس الجمعية العامة لـ"إيرماس": حققتكم أرباحا رغم كورونا

ترأس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية "إيرماس".

وجرى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، مع عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

استعرض وزير النقل، أعمال العمرات المختلفة التي أجرتها الشركة خلال 2019، حيث تمّ إجراء 497 عمرة عمومية وإسمية للجرارات.

كما بحث موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة إنتاجيتها، حيث يجرى إنشاء وتطوير ورش "الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب".

كما ناقشت الجمعية العامة، مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة وأجهزة اختبار جديدة، إلى جانب موقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع السودان، وكذلك ما تمّ عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة.

وبحثت الجميعة العامة أيضًا، موقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة "PRL" الأمريكية والخاص بإجراء عمرة لـ41 "جرار EMD" بورش "إيرماس"، حيث تمّ شحن 24 محركًا و120 "موتور جر" وفي انتظار إعادة الشحن مرة أخرى تمهيدًا لإعادة هذه الجرارات للخدمة.

وأكّد وزير النقل، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في عقد كل أنواع الدورات التدريبية لجميع العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورش.

وأشار إلى أنَّ الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من أولويات وزارة النقل، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسيير في اتجاهين متوازيين فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول في التعاقد على شراء 260 جرارًا جديدة والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

وشدد على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكّد من الحالة الفنية له، على أن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيًا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه وزير النقل، الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.