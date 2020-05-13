التموين تحرر 1459 محضرا خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية تمكنت اليوم الأربعاء، من تحرير 1459 محضرا تموينيا بجميع المراكز والأحياء، مشددا على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وفي سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة تموينية مكبرة اليوم ببعض المراكز ضمن حملة اليوم الواحد، التي شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن حملة اليوم تمكنت من تحرير تحرير 1459 محضرا تموينيا متنوعا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 58 محضرا بمركز أسيوط و135 محضرا بمركز ديروط و202 محضر بمركز القوصية و137 محضرا بمركز منفلوط و149 محضرا بمركز الفتح و83 بمركز أبنوب و133 بمركز ساحل سليم و134 بمركز البداري و113 بمركز أبوتيج و96 بمركز صدفا و53 بمركز الغنايم و26 بحي شرق و140 بحي غرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة