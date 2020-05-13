ابنة ضحية كورونا في المنيا: كنت بخرج للشغل.. سامحنا

توفي أحد أبناء شارع سيدي حبيب في محافظة المنيا، ويدعى محمد عبد الله الشهير بـ"السني"، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجرى عزل "عبدالله" بمستشفى الحجر الصحي قبل 4 أيام، بعد ظهور نحو 5 حالات إيجابية من أسرة واحدة مصابة بالفيروس، حيث يمكثون داخل الحجر الصحي بالمستشفى.

وكتبت ابنة المتوفى وتدعى "رباب" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة تنعي فيها والدها، قائلة: "سامحنا يا حبيبي ما عرفناش نودعك".

ووجهت "رباب" رسالة تحذيرية إلى المصريين لتوعيتهم من فيروس كورونا المستجد، قالت فيها: "أحنا الأسرة المصابة في شارع سيدي حبيب 5 أفراد كلنا إيجابي، وأخويا طلع سلبي يعني مش هو اللي جابلنا كورونا من بره، ووالدي مكنش مسافر أسوان ورجع، ومكنش بيطلع من البيت أصلًا، لأنه مريض، أنا اللي كنت بطلع وأروح شغلي وأجيب طلبات البيت وكنا واخدين احتياطاتنا زي أي حد، بس ده قضاء وإحنا راضيين الحمد لله".

وأضافت: "كل اللي هنا في المستشفى ما حدش عارف جاله منين وإزاي بعد اللي أنا شيفاه هنا بقيت متأكدة إن كل واحد ماشي في الشارع هو حامل للفيروس، وما يعرفش اللي مناعته كويسة، الموضوع بيعدي ومن غير ما يحس أصلًا واللي مناعته ضعيفه بيموت، ولما تعبنا روحنا لـ3 دكاترة ومستشفى الحميات روحونا وقالوا دور برد عادي، يعني مش ذنبنا".

وأكملت: "دلوقتي أنا وأخويا في العزل، وأخويا التاني في أسيوط، وأمي وأخويا في بني سويف، والدكاترة هنا في العزل الله يقويهم مهتمين جدًا، ومش مقصرين بالعكس عاملين اللى عليهم وزيادة ربنا يقويهم ويعينهم بجد".

واختتمت "رباب" حديثها بمناشدة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا: "خليكم في البيت أرجوكم، لأن الوجع ده ما يتحملوش حد إحنا في وضع صعب أوي".

وكانت مديرية الصحة في المنيا، بدأت تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، لـ35 منزلا بشارع سيدي حبيب. وجرى فرض كردون أمني بمدخل الشارع، ومخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطيهم.

كما جرى التنسيق مع إدارة الصحة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات الموكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة متابعة الفريق الوقائي بالإدارة الصحية الحالة الصحية للمخالطين يوميا، والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأسر المعزولة داخل الحجر الصحي، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي.