ضبط مقهى بداخله 200 مواطن في المنيا.. الأمن تحفظ على "الشيّش"

رغم الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، إلا أن البعض ما زال يستهين بعواقب الفيروس التاجي وهو ما جرى رصده في المنيا خلال الفترة الماضية، حيث التجمعات في محيط المكتبات الخاصة لاستلام أبحاث الطلاب بالمدن والمقاهي تعمل في الخفاء بالريف.

البداية مع الوحدة المحلية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، حيث شنت مساء الثلاثاء حملة مكبرة لغلق المحلات وضبط المخالفين لقرارات الحظر، وأثناء المرور جرى ضبط مقهى بقرية كوم الحاصل بداخله ما بين 150 و200 شخص، حيث جرى التحفظ على 11 شيشة وغلق المقهى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة، أنه لا تهاون على من يعرض نفسه للخطر أو يسوقه إلى غيره وسيتم التعامل بكل قوه مع كل من يخالف التعليمات.

وفي المدن، استغلت عدد من المكتبات، حاجة الطلاب وأولياء الأمور الملحة لإنجاز الأبحاث الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لتسليمها بالمدارس في المواعيد المقررة، نظير الحصول علي مبالغ تتراوح بين 10 و30 جنيها، بحسب عدد ورقات البحث التي لا تزيد على 10.

وظهرت في منطقة حي شلبي تجمعات ملحوظة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لعمل الأبحاث، وقال عدد من أولياء أمور إن الأبحاث التي يجري إعدادها في داخل تلك المكتبات مكررة وأفكارها متشابهة، لافتين إلى أن التلاميذ يلجؤون إلى تلك المكتبات رغبة منهم في عدم في بذل أي جهد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قررت مد فترة تسليم الأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة عصراً، تسيرا على الطلاب حتى انتهاء موعد التسليم في يوم 16 مايو الجاري، علي أن يجري إعداد المشروع البحثي، وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسوب، وفي كلتا الحالتين يحول الطالب ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير أو الحاسب.