خفيفة إلى متوسطة.. خرائط سقوط الأمطار لمدة 5 أيام

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على أجزاء من وسط الصعيد.

وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أما عن طقس الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على وسط الصعيد وتقل شدتها على جنوب سيناء وخليج السويس وسواحل البحر الأحمر.

وعن طقس الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد الجمعة من خلال الصور التالية:

وتشير النتائج الأولية إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي السبت والأحد على أجزاء من البحر الأحمر وصعيد مصر.

ويهيب المركز بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر الأحمر وصعيد مصر.