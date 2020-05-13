فيديو.. خالد الجندي: الحديث الضعيف أقوى من كلام الأئمة الكبار

قال الشيخ خالد الجندي إن الحديث الضعيف لايعني أن قائله يكون أي شخص، ولكن يعني أنه ليس حديثا مكذوبا ولكن يعني أقل درجة من الحسن وأعلى درجة من الموضوع، والحديث الضعيف لابد أن يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال والحث على الأخلاق وفي القيم الإنسانية والمثل الإنسانية.

وأضاف الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" أن الحديث الضعيف أقوى مما يقوله الأئمة أنفسهم، لأن به ظن أن يكون النبي قاله فعلا رغم ضعفه، وربما يكون ضعف الحديث ليس في متن الحديث ولكن في سلاسل الإسناد.

وأشار الجندي إلى أنه يشعر بحزن كبير جدا على ظهور شخص يتحدث عن الأحاديث الضعيفة، "ظهر واحد في أحد البرامج ربنا يهديه ويصلحله الحال ظهر في أحد البرامج وبيتكلم عن الحديث الضعيف أنه لايؤخذ به".

وشرح الجندي أن الحديث الضعيف لايؤخذ به في الشريعة والأحكام والعقائد ولكن يؤخذ به في الفضائل.