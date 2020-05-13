نهاية مأساوية.. حاول الهرب من الحر فغرق في مياه النيل بالمنيا

غرق شاب أثناء السباحة والاستحمام بمياه النيل هربا من الحرارة والحر أثناء الصيام، إذ جرفه التيار ليلقى مصرعه، أمام قريته التابعة لمركز ملوي، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد 3 أيام ولنقلها للمستشفى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطه ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول "ب-ع" 23 عاما مقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن الشاب نزل إلي النيل للاستحمام مع عدد من زملائه هربا من حرارة الجو المرتفعة وتأثير الصيام فجرفه التيار ولقي مصرعه وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد استمرار البحث عنها لمدة ثلاثة أيام.

تولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال عدد من زملاء الشاب الغريق وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.