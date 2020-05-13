"ممر تعقيم لاسلكي".. مبادرة شبابية بأحد الشوارع المعزولة في المنيا

قرر مجموعة من الشباب المتطوعين بمدينة المنيا، إطلاق مبادرة لنشر ثقافة الوعي الصحي وتقليل عوامل انتشار العدوى من فيروس كورونا المستجد، وحث المواطنين على ضرورة التعقيم أولا بأول حماية لهم ولمن حولهم.

بدأت الحملة أعمالها بتركيب ممر تعقيم ذاتي بجوار المنطقة المجاورة لشارع سيدي حبيب والذي يتم وضعه حالياً تحت الحجر المنزلي، عقب اكتشاف عدة حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد الحامد أحد المشاركين، إن الهدف من وضع الممر هو حماية الخدمات الأمنية الموجودة وسكان المناطق المحيطة الذين يمرون بالقرب من هذه المنطقة، كما تهدف المبادرة إلى دمج جهود الشباب المطورين لجهاز ممر التعقيم الذاتي وجهود رجال الأعمال، وكذلك الجهات التنفيذية كنوع من تضافر الجهود مع الدولة في مكافحة الوباء تحت شعار مبادرة وطن آمن.

وتضم المجموعة الشبابية كل من: طه الذقلاوي عن شباب مطوري ممر التعقيم الذاتي اللاسلكي الأمن، والذي قام بتصميم وتصنيع ممر التعقيم على نفقته خلال فترة وجيزة، وكذلك محمد الحامد من شباب رجال الأعمال، ومحمود نصر عن المبادرات الشبابية والمجتمعية.