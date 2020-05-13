فيديو.. خالد الجندي: لقمان والخضر وذي القرنين أنبياء ولكن غير مرسلين

قال الشيخ أشرف الفيل، إن شهر رمضان هذا العام مختلف عن كل السنوات السابقة بسبب فيروس كورونا وتبعاته، "مش قادرين نأدي عبادات كما ينبغي بسبب التخوف من انتشار العدوى، ولذلك نختار دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. أنصح الجميع بأن نضج بهذا الدعاء في هذه الأيام لعل الله يدركنا".

فيما أوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" أنه يميل للرأي القائل بأن "العبد الصالح"، المذكور في القرآن الكريم هو نبي من الأنبياء، وهناك 3 أنبياء مذكورين في القرآن الكريم ولكنهم من غير المرسلين، وهما "سيدنا لقمان وسيدنا الخضر وذي القرنين"، وعليهم جميعًا سلام الله.