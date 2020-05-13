تيمون يتخلص من بومبا بعد تحوله لكلب في الحلقة 20 من مسلسل رجالة البيت

تخلص تيمون من صديق عمره بومبا، في الحلقة الـ20 من مسلسل رجالة البيت، بعدما تحول إلى كلب خلال أحداث الحلقة الماضية من المسلسل.

وبدأت الحلقة، بمواصلة "تيمون وبومبا"، الذي يجسد دورهما كلا من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، اللعب سويا بعدما تحول "بومبا" إلى كلب، ولكن مع الوقت، يستغنى "تيمون" عنه، بسبب شعوره بحساسية تجاه الكلاب.

ينتقل "بومبا" إلى أسرة جديدة يعيش معها، وتحبه وتتعامل معه برفق ويتعامل على أنه كلب، ألا أن شبحه يظهر لصديقه "تيمون"، ويعمل عدد من المواقف الكوميدية الظريفة، ليأنب ضمير الأخير بسبب فعلته.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.