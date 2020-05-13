سكرتير مساعد بني سويف: خصم نسبة من التعاقد للشركات المخالفة لإجراءات كورونا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع السكرتير العام المساعد، نتائج أعمال لجنة المرور على المشروعات الإنتاجية والخدمية بدائرة المحافظة، للتأكد من قيام الشركات العاملة بها بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمحابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بالتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها الدولة في هذا الملف.

وأوضح اللواء حسام حمودة السكرتير المساعد، رئيس اللجنة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد واصلت اللجنة أعمالها بتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة منها: مشروعات تطوير طريق سليمان متولى، إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المديرية، وتطوير كورنيش النيل، وذلك لمتابعة التزام الشركات والمقاولين المسند إليهم تلك المشروعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد في المسافات بين العمال وإرتداء الكمامات، للحفاظ على صحة وسلامة العمال باعتبارهم العنصر الأساسى لدفع عجلة الإنتاج، فضلا عن الالتزام بقواعد واشترطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وأضاف السكرتير العام المساعد أن اللجنة التى يترأسها بقرار من المحافظ وتضم في عضويتها مسؤولى الطرق والنقل والإسكان ورؤساء المدن، من بين مهامها أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة والتي قد تصل إلى خصم نسبة ما من إجمالي التعاقد مع هذه الشركات حال مخالفتها لتلك التعليمات، وإعداد تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها متضمنا توصيات وآلية تنفيذ تلك التوصيات لاتخاذ اللازم بشأنه لرفعه للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.

من ناحية آخرى تابع السكرتير العام المساعد تطبيق قرارات الحكومة المتضمنة إغلاق كافة المقاهي والكافتيريات والملاهي وما يماثلها من المحال والمنشات وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمحابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك بخلاف تفقده بعض شوادر الخضروات والفاكهة التي إقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين والوحدة المحلية وبعض تجار الجملة ضمن خطة المحافظة لتوفير تلك السلع بأسعار مناسبة بمناسبة شهر رمضان المبارك.