حبس مسؤولة بإسكان بني سويف لاتهامها بتقاضي رشوة من مقاول

قررت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، حبس مسؤولة بمديرية الإسكان بدرجة كبير مهندسين مدير عام، ٤ أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من المديرية.

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسؤولين بالضرائب والإسكان بتهمة الرشوة

وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على "ه.م" كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها حوالي 250 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهمة تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد.