بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 15 شخصا، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من، أحمد محمد أحمد، 35 سنة، من ببا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، رامي عصام عبد الجواد، 34 سنة، ببا، موظف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، هاني ونيس صالح، 20 سنة، طالب، الفشن، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومينا أيوب ثابت، 21 سنة، الفشن، طالب، جروح وسحجات بالجسم، وعمر عبد الوهاب حسان، 36 سنة، محاسب، الفشن، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعاطف مرزوق حسن، 30 سنة، الفشن، عامل، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكساف إبراهيم عواد، 40 سنة، الفشن، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومرفت جمال محمد، 35 سنة، ببا، ربه منزل، مصابة كدمات بالظهر.

كما أصيب في الحادث كلا من : عماد رجب فرغلي، 40 سنة، ببا، مصاب خلع بالكتف الأيمن، وحسام محمد محمد، 28 سنة، ببا، عامل، ما بعد الارتجاج، وأية عماد رجب، 6 سنوات، مصابة جرح بالرأس 5 سم، و حسام عماد رجب، 6 سنوات، مصاب سحجات بالجسم، ومحمد عماد رجب، 3 سنوات، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وملازم سليم أحمد، الفشن، 45 سنة، مراقب صحي كسر بالذراع، ومحمد بطل جمعة، 51 سنة، مقيم الفشن، نجار مسلح، مصاب جروح وسحجات بالجسم.

وكان 16 شخصا قد أصيبوا، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لقربهم من مكان الحادث.