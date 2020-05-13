بالصور..حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في قرى كفر الشيخ 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن وقرى المحافظة، مؤكدا على التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ارتكاب مخالفات.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، باستمرار الحملات يومياً للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضي بالبناء المخالف، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إزالة التعديات ليلاً بقرية إدريجه، التابعة لقرية دقلت، حيث تم إزالة التعدي علي مساحة قيراطين، وتم رد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

كما تابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية برية لاصيفر، الحالة الأولي علي مساحة 140 مترا، والثانية علي مساحة 100 متر بجمعية برية لاصيفر، وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الأرض ورد الشئ لأصله، بالتنسيق مع نقطة شرطة أبو غنيمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.