غلق 1680مركزا للدروس الخصوصية وتحرير 3150 محضر نظافة وإشغالات بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي 11 مايو الجاري، أسفرت عن غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 2402 محلات وأسواق، و189 قاعة أفراح، و655 مقهي، و501 مطعم، و112 محال ألعاب إلكترونية، و421 حضانة، ومصادرة 2084 شيشة بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أنه تم تحرير 3150 محضرا نظافة واشغالات، بواقع 1704 محضر نظافة، و 1446 محضر اشغالات، مؤكدا مواصلة الحملات المكبرة في اطار الحرص علي سلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .