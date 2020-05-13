"عيدنا يوم شفاء كل المرضى" رسالة فريق عزل قها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

وجه العاملون بالفرق والأطقم الطبية بمستشفى قها المركزي لعزل مرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 رسالة للمصريين بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال العاملون في رسالتهم، إنه "لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبي أو التمريض أو الطاقم الإداري أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضي المصابين بالفيروس".

كما وجهت إدارة المستشفى الشكر والتقدير لفريق تمريض مستشفى الخانكة بعد انضمامهم للفريق الطبي الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي، مشيرة إلى أنه عندما تتوحد الجهود تحت غطاء منظومة واحدة متكاملة يتحقق النجاح من خلال شباب مخلص متميز وهمتهم عالية وحماستهم كبيرة.

وكان المستشفى قد أعلن اليوم تعافي 8 حالات من الفيروس بينهم طبيبة واثنين من هيئة التمريض وذلك بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 165متعافيا.

وقال المستشفى في بيان له على الصفحة الرسمية في الفيس بوك ومع آذان المغرب تهل بشريات الفرح من بين حالات الخروج والشفاء اليوم الدكتورة إيمان رمضان مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي وأحلام مصطفى ممرضة الأطفال ومي فتحي ممرضة عناية الطواريء بمستشفى بنها الجامعي.

ووجه الفريق الطبي بالمستشفي التهنئة إلى الإخوة الزملاء بالشفاء والتعافي داعين بالشفاء العاجل لكل المرضى وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 165 شخصا بعد خروج 8 حالات اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.