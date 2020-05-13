بينهم طبيبة وممرضتان.. شفاء 8 حالات جديدة من كورونا في عزل قها

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، اليوم، عن تعافي 8 حالات جديدة من الفيروس بينهم طبيبة واثنين من هيئة التمريض وذلك بعد تأكد سلبية تحاليلهم مرتين متتاليتين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المستشفى إلى 165متعافيا.

وفي بيان للمستشفى على الصفحة الرسمية على الفيس بوك جاء فيه: "ومع آذان المغرب تهل بشريات الفرح من بين حالات الخروج والشفاء اليوم الدكتورة إيمان رمضان مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، وأحلام مصطفي ممرضة الأطفال، ومي فتحي ممرضة عناية الطواريء بمستشفى بنها الجامعي".

ووجه الفريق الطبي بالمستشفى التهنئة إلي الإخوة الزملاء بالشفاء والتعافي، داعين بالشفاء العاجل لكل المرضى، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 165 شخصا بعد خروج 8 حالات اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، منوهة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأكدت أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.