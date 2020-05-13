بمشاركة الرئيس الإندونيسي.. مؤتمر لجامعة شريف هداية الإسلامية غدا

تعقد جامعة شريف هداية الإسلامية الحكومية بإندونيسيا، غدا الخميس 14 مايو، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وكبار رجال الدولة، وكل الطوائف الدينية بإندونيسيا، للمشاركة في المبادرة العالمية، التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للصلاة من أجل الإنسانية، أوائل الشهر الجاري، تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية".

وسيلقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، كلمة للشعب من قصر الرئاسة الإندونيسي في مدينة بوغور جنوب جاكرتا، بهذه المناسبة، لإعلان ترحيبه ودعمه للمبادرة، التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، وحث الشعب الإندونيسي، علي المشاركة بالصلاة والدعاء في ذلك اليوم، من أجل أن يرفع الله البلاء والوباء عن الإنسانية.

يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية أوائل الشهر الجاري، لكل شعوب العالم، تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية"، بتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري، يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية.

وناشدت كل القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم، بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا -بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.