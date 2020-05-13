صوامع الإسكندرية تستقبل 97 ألفا و557 طن قمح محلي بموسم الحصاد

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية فى الإسكندرية، أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والشركة المسوقة، وجمعية القبانية، استقبلت حتى الآن اقماح محلية باجمالي 97 ألفا و557 طن قمح طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

واضاف"سعد الله" أن مديرية التموين و التجارة الداخلية استعدت بالصوامع و الهناجر و البناكر و الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال و تخزين الاقماح المحلية بموسم القمحوجهزت المديرية صومعة برج العرب بسعة ٩٠٠٠٠ طن، صومعة الكينج مريوط بسعة ٦٠٠٠٠ طن، صومعة العامرية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، صومعة الصبحية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد ٢ بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ سعة كل بنكر ٤٥٠٠٠ طن باجمالى ٩٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ فى أجولة، بالاضافة إلى الشون و التى تتمثل فى شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ فى أجولة