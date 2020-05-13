بعد علاجه بالبلازما.. وكيل مطرانية قنا: تحسن حالة القمص بيشوي مصاب كورونا

قال القمص أمونيوس فارس وكيل مطرانية قنا، إن حالة القمص بيشوى ناروز، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بحوض 10 بقنا، المصاب بفيروس كورونا المستجد في تحسن، مؤكدا أن الأيام الصعبة في الإصابة، مرت بمعونة الله.

وتابع وكيل مطرانية قنا، في حديثه لـ"الوطن"، أن القمص بيشوي، بدأ بالفعل العلاج بالبلازما، وأجرت له مسحة وخرجت النتيجة منذ قليل، حيث أتت النتيجة إيجابية، لكنه تحسن بالفعل، وفي انتظار مسحة أخرى بعد يومين آخريين.

وأضاف وكيل المطرانية، أن القمص خرج من العناية المركزة، وأن الفيروس في حالة ضعف، حيث إنه بدأ يتحدث ويأكل، كما أن الأطباء قللوا من استعمال الأكسجين.

وكان القمص بيشوى ناروز، أصيب بفيروس كورونا فى 26 من إبريل الماضي، وفور دخوله المستشفى، بدأ رحلة العلاج من فيروس كورونا، واقترح الأطباء علاج القمص بيشوى والذى يبلغ من العمر 71 سنة، ببلازما الدم، التى تحتاج إلى متبرع.

وتواصل المستشفى مع محمد عبدالفتاح، تعافى من الفيروس للتبرع بدمه لعلاج القمص بيشوى، الذي تتطابق فصيلة دمه مع دم القمص بيشوى، ورحب محمد عبدالفتاح وزوجته بالتبرع لأي شخص مصري، خاصة بعد عاشوا المعاناة بالمستشفى.