الحلقة 20 من مسلسل النهاية.. عزيز يتخلص من الروبوت زين وصباح تهرب به

بدأ المشهد الأول من الحلقة الـ20 من مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، على مشهد ذهاب هارون صديق أرسلان إلى غرفة زين في الواحة، ويهدده ليستمع له دون إصدار أي قلق، ويخبره أنه لم يقتل سميح أرسلان.

ولكن الذي قتله وضع السكين الذي قتل به أرسلان في غرفته، لكي تثبت التهمة عليه، بهدف نشوب حرب قوية بين أفراد سكان الواحة، ويسأله زين، عن معنى رسالة أرسلان والمقصود من كلمتي "بيتا جاما"، ويقول له هارون أن "بيتا جاما"، هو كود كانوا يستخدموه في الرهانات في ساحة الملاكمة.

ويطلب هارون من زين، أنه يجب أن يحل اللغز سريعا، قبل القبض عليه وإنقاذ الواحة من حرب قادمة، ويقول زين الربوت لصباح، أنه سيذهب ويسترجع وعي المهندسين الذي اتسرق منه مرة أخرى، ويأتي مشهد آخر، يقابل مراد المحروقي غفران، ليتفق معه على إعطاءه عقل مصنوع مقابل 1000 اي سي.

وفي مشهد آخر، تطلب صباح من زين الروبوت أن يذهب ويسترجع العقول الخاصة بالروبوتات، التي سرقها مراد المحروقي، وفي مشهد آخر، يتصل السيد مؤنس بمراد المحروقي، ويطلب منه بأن يضغط على الزر، ويفصل زين الربوت، قبل أن يدمر العالم.

ويذهب زين الربوت إلى مراد المحروقي، ويطلب منه وعي المهندسين والعقول التي سرقها، لينكر مراد المحروقي، ويطلب منه استكمال ما بدأوه سويا، ليقول له زين، أنه أصبح عقبة ويتخلص منه.

وتذهب قوات الأمن مع عزيز إلى مكان تواجد زين الروبوت، ليقتل عزيز زين الروبوت، وتأخذه صباح، وتنقله معها في السيارة، وتهرب من قوات الأمن.

ويراود زين في الواحة، حلم يساعده على تفسير الرسالة الخاصة بأرسلان، محاولا ربط جميع الأحداث ببعضها البعض، وتتردد بعض الكلمات الخاصة بالرسالة على مسمعه، ليستطيع في النهاية حل اللغز، والوصول إلى تفسير الرسالة، لتنتهي الحلقة على تفسيره للرسالة.

والجدير بالذكر، أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.