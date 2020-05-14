بـ10 عيادات خارجية.. مستشفي سمالوط الجديد يخدم 733 ألف مواطن بالمنيا

مستشفي سمالوط الجديد، إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمنيا، ستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي المحافظة، وستكون إنطلاقة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.

مديرية الصحة بالمحافظة تنافس الوقت لإنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى المدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020، ضمن المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم إنهاء كافة الأعمال، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي والغير طبي.

ويصل إجمالي تكلفة مشروع تجديد المستشفي إلي 247 مليونا و787 ألف جنيه، وقد تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بها.

يضم مشروع مستشفى سمالوط الجديد 5 طوابق، والمساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة .

يضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.