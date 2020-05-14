بـ10 عيادات خارجية.. مستشفي سمالوط الجديد يخدم 733 ألف مواطن بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:20 ص | الخميس 14 مايو 2020
مستشفي سمالوط الجديد، إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمنيا، ستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي المحافظة، وستكون إنطلاقة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.
مديرية الصحة بالمحافظة تنافس الوقت لإنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى المدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020، ضمن المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم إنهاء كافة الأعمال، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي والغير طبي.
ويصل إجمالي تكلفة مشروع تجديد المستشفي إلي 247 مليونا و787 ألف جنيه، وقد تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بها.
يضم مشروع مستشفى سمالوط الجديد 5 طوابق، والمساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة .
يضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.