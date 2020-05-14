كامل الوزير: 20 جرار سكة حديد جديد تصل نهاية الشهر الجاري

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن التعاقد على 20 جرار سكة حديد، مشيرًا إلى أن هذه الجرارات في طريقها لمصر، وأنها شُحنت من أمريكا الشهر الماضي وستصل آخر الشهر الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الجرارات إلى 50 جرارًا جديدًا.

وأكد "الوزير" أنه قبل 30 يونيو المقبل سيتم التعاقد على 20 جرارًا جديدًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تعاني من مشكلة جرارات الفترة الحالية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤلتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا كان بمثابة درس لوزارة النقل للتحرك والاعتماد على نفسها وإمكانياتها، ورفع كفاءة وصيانة عربات السكة الحديد، وكذلك رفع كفاءة الهيكل والدواخل والخوارج والكراسي وغيرها، وتطوير العربة بالكامل.

وذكر "التقينا برئيس الجمهورية أكثر من مرة، وأخذنا مهمات كثيرة لتطوير السكة الحديد، ونأخذ تكليفات يومية من رئيس الجمهورية، والعربة الواحدة بمليون دولار بحوالي 17 مليون جنيه مصري".

وأشار الوزير إلى "وجود سيارة تعمل من عام 1974، ولكن لا يوجد في العالم تشغيل عربة سكة حديد أكثر من 50 عام، وتم عمل رفع كفاءة وتأهيل 4 مرات كل مرة بعد 10 سنوات".

واستكمل الوزير أن التجربة المصرية فريدة من نوعها، والدولة تعمل في كل الاتجاهات، مشيرًا لوجود 1120 مزلقانًا في مصر، ومنهم مزلقانات أكثر خطورة ويمر عليها قطارات كثيرة.