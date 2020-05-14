الحلقة 23 من "2 في الصندوق".. بيومي فؤاد يعثر على أولاده بالمغرب

مفاجآت سعيدة وأخبار سارة تحل على أبطال العمل في أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث استطاع أخيرًا ممادو "بيومي فؤاد" خلال أحداث الحلقة أن يعثر على أولاده شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" في المغرب، ويعترف لهما أنّه والدهما، من خلال اعتراف مسجل بالصوت والصورة من الدوعكي "صلاح عبدالله" يؤكد فيه أنهما ليس أبناءه، وأنه عثر عليهما أمام مقر السفارة.

ويحكي "ممادو" لأولاده حقيقة أبوّته لهما، وكيف عثر عليهما "الدوعكي" منذ 25 عامًا أمام سفارة زامبيزي، كما يخبرهما أنّ والدتهما ليست رسمية "انتصار" وإنما تُدعى شيخونة.

ويأمر ممادو بإجراء تحليل الـDNA ليتأكد من أنّهما أبنائه فعلًا، وتسير أحداث الحلقة في مشاهد متنوعة لشوقي وزكي أثناء تحولهما من جمع القمامة والمطاردة، إلى التنعّم بأموال والدهما في عشيةٍ وضُحاها.

وتظهر إيجابية نتيجة التحاليل لتثبت أنّ شوقى وزيكا أولاده بالفعل، إلا أنّ الولدان يطلبان منه أن يزورا مصر، ليُسلما على الدوعكي ورسمية ليردا لهما الجميل.

وتتداول وسائل الإعلام المختلفة خبر شوقي وزكي بعد أن أصبحا أولاد زعيم دولة كبيرة، لتصل إلى المعلم بغدادي "حجاج عبدالعظيم" والد ناهد "نهى عابدين" حبيبة شوقي، وإلى حليم "علاء زينهم" والد كريمة "هايدي رفعت" حبيبة زكي.

ويطير شوقي وزكي إلى القاهرة ليُجريا زيارة سريعة لجيرانهما وأصدقائهما من أبناء الحارة التي عاشوا وتربّوا فيها، ليقابلوهما بسعادة وحفاوة شديدة، يلاحظها رشاد "أحمد عبدالله محمود" نجل بغدادي وسرعان ما يخبر والده بالخبر.

وبعد أن تصل الأخبار إلى بغدادي ورشاد يقررا أن يفسخا خِطبة ناهد من بدوي "محمد حسني"، ما يجعل ناهد "تزغرد" فرحًا.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.