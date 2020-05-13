خلال جولة مفاجئة بمترو الشهداء.. وزير النقل يوجه بالدفع بقطارات إضافية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، في الرابعة والنصف عصر اليوم، لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق، ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة، وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني، ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، بالإضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق بجميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، وكذلك استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.

وفي لقائه مع عدد من الركاب، حرص الوزير على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول، مشيرا إلى أن وزارة النقل تطهر وتعقم القطارات بشكل مستمر.

ثم توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية، حيث اطمأن على نظافة المحطة، وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة المقبلة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب، وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.