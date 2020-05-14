تامر أمين عن رأيه في عمل ابنته بالتمثيل: الله أعلم هوافق أم هرفض

وقع الإعلامي تامر أمين، في مأزق على الهواء، بعدما واجهته المخرجة إيناس الدغيدي، بسؤال "ماذا لو قررت ابنتك الدخول في مجال التمثيل؟"، فرد أن السؤال صعب للغاية، وقال إنه يرى أن التمثيل في حد ذاته ليس مشكلة كون الفن له قيمة وقامة، ويعد من عناصر القوى الناعمة لمصر، ولكن في الوقت نفسه لديه تحفظات على بعض السلوكيات التي تحدث داخل الوسط الفني.

وأضاف "أمين"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك سلوكيات تحدث داخل الوسط الفني لا يُحبها، وتابع :"هل هعرف أخلي بنتي تمثل وتتحاشى الحاجات دي؟، الله أعلم"، موضحًا أنه لو فُرض عليه الدخول في مجال التمثيل سيرفض بنسبة كبيرة، لكنه قد يحتار في الرفض أو الموافقة.

وتابع :" أنا مؤمن بمقولة (صاحب بالين كذاب)، اتعرض عليا التمثيل بس رفضت خوض التجربة لأني ربنا منحني تجربة الإعلام وماشي فيه كويس ومبسوط وعامل فيه نجاحات مكنتش أحلم بيها، قريب جدا من الوسط السينمائي، أنا أكتر إعلامي داخل الوسط الفني"، مازحًا : "بتجسس عليكم وأعرف أخباركم، أنا فخور بمهنتي".

وواصل: " أنا فرحان بنفسي فعلا، وكمان أفيهاتي بتضحك، واللي بيقعد معايا بيحس بطاقة حلوة، أنا حاسس أن ربنا وهبني طاقة وميزة ونجاح فلازم أفرح، ربنا أعطاني نجاح أكتر ما كنت بدعي، أنا الإعلامي رقم 2 في التوك شو بعد الإعلامي عمرو أديب وده بالإعلانات ونسب المشاهدة".