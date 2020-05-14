تامر أمين: مفيش حاجة اسمها رقاصة محترمة.. مش بحب الحال المايل

روى الإعلامي تامر أمين، موقفًا تعرض له خلال إحدى سهراته في أحد الأماكن، فذكر أن سيدة جاءت في المنضدة التي كانت بجواره، وفوجئت بوجوده في هذا المكان، "أنا مش بقعد أتفرج على الراقصات، بحب أخد ركن كده وأسهر براحتي، ومش عندي حاجة أخبيها".

وأضاف "أمين" خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي: "أول ما الست المحترمة دي شافتني قالتلي ما انت بتسهر زينا أهو، قولتلها أه بسهر زيكم، قالتلي أمال ليه عامل فيها شيخ"، موضحًا أنه دخل في سجال معها لمدة نصف ساعة، وقال لها "عمري ما قولت إني شيخ ولا عمري قولت إني مش بسهر، أنا كائن طبيعي بسهر وانبسط بس أزعم أني مش بعمل حاجة غلط".

وأوضح الإعلامي، أن رأيه في مهنة الرقص ليس له علاقة بالسهر، موجهًا حديثة لـ"شيخ الحارة": " أيوة أنا مؤمن ومش عاوز أقل أدبي عليك، لا عمري قولت إني واعظ ولا شيخ، أنا مش بحب الحال المايل ولا الحاجات الغلط"، فيما وجهت له إيناس الدغيدي سؤالًا حول "كل أصدقائك بيقولوا إنك تدعي شخصية غير شخصيتك بما فيهم الراقصة فيفي عبده وصوفينار".

فرد الإعلامي: "يسعدني إن الأسماء دي تفهم غلط، ورأيي أن هذه المهنة أنا رافضها ومتقوليليش رقاصة محترمة، مفيش حاجة ‏اسمها رقاصة محترمة، ومتقوليليش إنها قدمت حاجات كتير لمصر، مفيش حاجة اسمها عملت حاجات لمصر".