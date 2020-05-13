تامر أمين عن إمكانية تقديمه برنامج مع فيفي عبده: "اعتزل الإعلام أحسن"

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن إمكانية تقديمه برنامج تلفزيوني على شاشة يملكها شخص إخواني، أو تقديم برنامج تلفزيوني مع الراقصة فيفي عبده أو سعد الصغير، حيث رد ساخرًا: "اعتبريني في اللحظة دي اعتزلت مجال الإعلام، لا يمكن ده يحصل، استحالة".

وأضاف "أمين"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنه لن يقبل أن يكون ضيفًا في أي برنامج تقدمه فيفي عبده، فقاطعته الدغيدي: "ما هي عاملة برنامج دلوقتي، مروحتش عندها"، فرد: "لا طبعا.. ولو طلبتني مش هروح".

وتابع: "فيفي عبده كانت صديقة لي قبل ما تقاضيني وترفع عليا 4 قضايا"، فمازحته المخرجة: "يعني ممكن نشوفك في السجن قريب"، فرد: "أزعم إن شاء الله إن ده مش هيحصل، ومش هدخل السجن، رغم أني عارف أنك نفسك في كده، بس أنا شخص عارف حدود القانون وحدود المهنة، وبنتقد وفقا للقانون".