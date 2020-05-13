تامر أمين: "أنا بصباص وعيني زايغة.. عيني بتروح دايما لجمال الستات"

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لا ينفي التهمة التي توجه إليه دائما، بأنه "بصباص وعينه زايغة"، موضحًا أنه يُحب الجمال، "عيني بتروح للجمال في الطبيعة وجمال الستات، وجمال الستات أقيسه أولا من حيث الشكل ثم الشخصية"، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس".

وعن هجوم الراقصة دينا عليه، واتهامه بأنه مصاب بالشيزوفرينيا، ودائما ما يُهاجم أصدقائه، رد ساخرًا: "كل سنة وهي طيبة ورمضان كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وربنا يهديني ويهدي الناس كلها"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".

ومازح الإعلامي المخرجة إيناس الدغيدي: "بس الهداية لو جات أنت أكتر واحدة هتزعلي".