"طبيب العزل" المصاب بفقدان بصره: أنا فداء لمصر.. وما حدث أثناء عملي شرف لي

قال الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات الذي فقد بصره، خلال أداء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، إن حياته فداءً لمصر، وشرف له فقدان بصره، وهو يؤدي عمله ومهامه الوطنية، فى إنقاذ مرضي فيروس "كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه لم يتردد لحظة في الانتقال لبلطيم، ليكون ضمن الفريق الطبي، لعلاج المصابين.

وأضاف قنيبر في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجهود المبذول من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى، وارتداء الملابس الواقية طويلا في الصيام، جعله يشعر بضيق تنفس، وأجرى له زملاءه الإسعافات الأولية والأشعة بالمستشفى، وشعر بتحسن قليلا، إلا أنه بعد دقائق، تعرض لوعكة صحية آخرى، وهى ضيق في التنفس، فظنوا أنه أصيب بكورونا، لكنه فقد الوعي.

وجرى نقله للرعاية المركزة بمستشفى الصدر فى كفر الشيخ، وكان فاقدا للوعي، ويعانى من اضطرابات، وهناك أجرى تحاليل وأشعات بعد ذهابه لأطباء في عياداتهم الخاصة بالقاهرة والاسكندرية، أجمعوا على فقدان بصره.

وأكد الطبيب، أن ما شاهده من حب واهتمام الناس، وعلى رأسهم الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب فى كفر الشيخ، أدى لتحسن حالته النفسية: "وقفوا معايا مسابونيش لحظة، الناس دى عملت مجهود غير عادى، وشكرا لكل الناس اللى دعمتنى وإهتمت بموضوعى، انا بقول للجميع احنا خدامين للوطن، وشكرا لاستجابة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء".

وأوضح عبدالله قنيبر، ابن شقيق الطبيب المصاب، أنه يحتاج لعلاج خارج مصر، أو عرضه على استشارين خارج البلد، للتأكد من أنه لا يحتاج لإجراء جراحات لإعادة بصره: "نفسنا يتعرض على استشاريين برا مصر، يقولولنا الحالة بالظبط، صعب جدا يعيش بفقدان البصر، ذهبنا للكثير من الاطباء وغدا سنجرى اشعات فى مركز متخصص".

وكشف عبدالله لـ"الوطن"، أنه سيجرى عمل أشعات له فى مركز متخصص بطنطا، غدا، قبل نقله لأى مستشفى، فضلاً عن إرسال تقاريره الطبية لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، قبل النقل.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على أنه يتابع لحظيا حالة الطبيب، وأنه جرى التواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، لبحث أمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.

وأوضح المحافظ، أنه ستتوجه لجنة لفحص حالة الطبيب، مع إعداد تقرير تمهيداً لنقله للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مشيراً الى انه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارته والاطمئنان عليه، فضلاً عن متابعته المستمرة مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم إتخاذ اللازم نحو علاج الطبيب، الذى أصيب أثناء أداء عمله، فضلأً عن تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء.

وأوضح أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب، والاطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ اللازم نحو علاجه وأنه يتابع مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

يذكر أن الطبيب، أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن"، على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر، وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو، وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي، وجرى عمل الإسعافات الأولية له، ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة.

وتابع: "كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللى بيخدمونا".