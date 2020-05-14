اختطاف شقيقة "عسلية".. في الحلقة 21 من مسلسل ولاد إمبابة

يسعى "زمارة" مصطفى أبو سريع، لأن يتفق مع أحد الأفراد المعنيين بتأمين الحفلات، من أجل تأمين حفل شقيقته، في بداية الحلقة 21 من مسلسل ولاد إمبابة، فيما حاول "عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، توصية الفرقة الموسيقية على الاجتهاد، وبذل قصارى جهدهم في الحفل.

ويحاول "زمارة"، شرح أسباب تأخير شقيقته عن الحفل لإخوته، بحجة أنها نجمة، قبل أن يتقاجىْ بخطف "خربوش" لها، بعد أن اعترف بذلك في فيديو لايف، ليذهب "عسلية "و"زمارة" و"أفراح" لإنقاذ شقيقتهم من يد المجرمين.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.