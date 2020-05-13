احتفال بشقيقة جديدة وانتحال شخصية.. في الحلقة 20 من مسلسل ولاد إمبابة

يحتفل أبناء "إمبابة"، فريدة سيف النصر، بشقيقتهم الجديدة التي ظهرت مؤخرًا، في بداية أحداث الحلقة 20 من مسلسل ولاد إمبابة، ليغني "عسلية" سعد الصغير، و"زمارة" مصطفى أو سريع، و"أفراح" شمس، بالإضافة للمحامي "عمرو سلمي" عمرو رمزي، لتعاملها الأم بعد ذلك معاملة خاصة على غير عادتها.

ويحاول "زمارة" وشقيقه "عسلية" أن ينتحلا شخصية نجما المهرجانات الشعبية فيفتي وسادات، من أجل إحياء إحدى الأفراح الشعبية بمنطقتهم، قبل أن يكتشف "خربوش" البلطجي كذبتهم، ليعلنها بعلو صوته، فما كان من الأخوين إلا أن اتخذوا من الجري سبيلا للنجاة.

وتدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.