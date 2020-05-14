حملة لتطهير الترع ومساقي الري العمومية بقري أبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدات القروية بمركز أبوقرقاص في المنيا، حملة لرفع المخلفات، وتطهير الترع والمساقي العمومية، بالتعاون مع إدارات الري.

قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، إن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها، من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات والميكروبات، ويساهم في الحفاظ على معدل سريان الماء وتجددها، وعدم ردة المياه، ما يساعد في انخفاض منسوب الماء الأراضي، والتقليل من ملوحة التربة.

وناشد رئيس المركز المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع نظيفة، وعدم إلقاء مخلفات بها، والمحافظة على المياه شريان الحياة، حفاظًا على الصحة العامة.

كما شنت الوحدة المحلية، حمله مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتعدى على أراضى أملاك الدولة، بقريتي أًبيوها وإتليدم.

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفة بناء بدون ترخيص بمدينة أبوقرقاص، بمساحة 1968 متر.

وشنت الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات، أسفرت عن تحرير 19 محضر، بين تمويني وعدم ترخيص، ومنتجات فاسدة، وسلع تموينية مدعمة ومخابز مخالفة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.