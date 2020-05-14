فيديو.. الطبيب المصاب بفقد بصره في عزل بلطيم يكشف كواليس الواقعة

طمأن الدكتور محمد سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل في بلطيم، بسبب ارتفاع في ضغط الدم، الجميع على حالته الصحية، قائلا: "أنا كويس الحمد لله، ما زلت منتظر نتيجة الفحص، وأتلقى علاج من أجل معرفة هل سيتم عودة بصري بشكل جراحي، أم من خلال تناول أدوية فقط".

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يجري فحوصات وتحاليل، للوقوف على حالته الصحية، مؤكدًا أنه لم يكن يعاني أبدًا من ضغط الدم قبل ذلك، ولكن التوتر والقلق وضغط العمل بالمستشفى، وراء ذلك.

وتابع: "كنت بحاول أهدى بين الوقت والتاني، بس كان فيه ضغط شغل كتير، بدأت أحس بصداع وضيق في التنفس، والأمر زاد خالص لدرجة أني مش قادر أخد نفسي، وبحس أني بغرق، كنت حاسس أني أصبت بكورونا، عملنا أشعة على الصدر، وقالوا الأمر أبسط من كده، بعد كده فقدت الوعي، ودلوقتي الحمد لله أفضل".

الدكتور محمود سامي أخصائي الحميات، أصيب بفقدان البصر، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أسبوع واحد من عمله في مستشفى العزل لعلاج مرضى كورونا، بعدما كان من المقرر أن يعمل هناك لمدة أسبوعين فقط، 8 أيام قضاها سامي البالغ من العمر 39 عاما، داخل مستشفى الحجر ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما جرى انتدابه هناك، لعلاج مصابي فيروس كورنا الذين يأتون من المحافظات الأخرى.

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة، مضيفًا :" كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللى بيخدمونا".