مصلي بالفتاح العليم عن أول صلاة تراويح: تباعد مترين وكمامات و30 شخص فقط

حكى اللواء خالد زردق، الخبير الأمني ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب السابق، كواليس أدائه لصلاة التراويح، بمسجد الفتاح العليم، التي أذيعت عبر قنوات "مصر قرآن كريم " و"الناس".

وقال زردق في تصريح لـ"الوطن"، أنه تلقى دعوة للمشاركة في الصلاة، طبقًا للاجراءات الوقائية والاحترازية، من أحد المعدين المسؤولين عن إذاعة الصلاة، مشيرًا إلى أن عدد المصلين لم يتجاوز 30 مصلي.

وأوضح زردق، أنهم خضعوا لاجراءات قياس الحرارة، وقامت إدارة المسجد بتعقيم وتطهير الأرضيات، مشيرًا إلى أنهم وقفوا متباعدين بمسافة مترين في كل اتجاه بين المصلي والآخر، وحرصوا على ألا يسلموا على بعضهم، عند انتهاء الصلاة.

وأكد زردق، أنهم ذهبوا للمسجد وهم مرتدين الكمامات، وأن المسؤولين عن المسجد أعطوهم كمامات إضافية، وتم التنبيه عليهم بعدم خلع الكمامات، مشددًا على السعادة الغامرة التي شعر بها آثناء آداء الصلاة.

وتحدث زردق، عن الروحانيات العالية التي شعر بها أثناء آدائه الصلاة، مستشعرا قرب الفرج من الله ورفع البلاء عن جميع العباد، مشددًا على ابتهاله إلى الله أن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها من كل سوء، وأن يحفظنا الله من الوباء والبلاء والإرهاب، وأن تظل مصر آمنة مطمئنة، وأن يحفظ الله شعبها وجيشها وشرطتها.

وتنقل "المتحدة للخدمات الإعلامية"، يوميا في العشر الأواخر من رمضان، صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و"الناس"، من منتصف الليل حتى الثانية صباحا.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن شعائر صلاة الفجر ستنقل أيضا من مسجد الفتاح العليم على قنوات "دي إم سي وأون والحياة وسي بي سي"، وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي.

وأكد أنه سيجرى ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة، وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز 30 مصليا وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي.