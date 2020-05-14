تشكيل لجنة للتأكد من توفير درجات الحماية للعاملين بالمشروعات في المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم 776 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة حصر كافة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تضمن القرار المرور بصفة دورية على تلك المشروعات، للتأكد من قيام الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية القانونية المقررة، وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع الشركات المخالفة للتعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة مدير المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق رئيساً مفوضاً للجنة، وعضوية كلا من مدير التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومدير إدارات السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والقوى العاملة، ومراقب عام لسلامة الصحة المهنية بمديرية الصحة وباحث بالإدارة العامة العامة للتفتيش والمتابعة وباحث بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية بابل.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء للمرور على المشروعات التابعة للمحافظة للتأكد من الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.