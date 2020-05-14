نائب عن تبادل المواطنين كمامات أمام البنوك: كده بنضحك على نفسنا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في اللايف الأسبوعي عبر صفحته على فيس بوك، ضرورة توفير الكمامات والمطهرات والمنظفات في الأماكن العامة، ليتمكن المواطنون من السيطرة ومنع انتشار الفيروس.

ووصف أبوالعلا، ما حدث من تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد بأنّه "كارثة"، قائلا: "إحنا كده بنضحك على نفسنا".

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توفير الكمامات في المواصلات العامة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إقرار التباعد الاجتماعي، موضحا: "نحن الآن في حاجة إلى حظر إجباري وليس اختياري، وإلزام الجميع باتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وعن العزل الطبي المنزلي، أكد أبوالعلا، أنّ الدولة حتى الآن قادرة على عزل جميع المصابين، موضحا أنّه لا عزل في المنزل في حال ظهور 3 أعراض وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة للمخفضات، أو وجود ضيق في التنفس، أو كحة ناشفة، موضحا أنّه حال ظهور هذه الأعراض يجب استشارة طبيب والتواصل مع الخط الساخن بوزارة الصحة.

وعن الإصابات بين الطاقم الطبي، وجّه أيمن أبو العلا، رسالة طمأنة في هذا الشأن، مؤكدا أن الأعداد ليست مخيفة حتى الآن، مشيدا بالدور التاريخي للطاقم الطبي في ظل هذه الأزمة، مؤكدا أنّهم حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بتلبية احتياجات الطاقم الطبي ليتمكنوا من تأدية دورهم في تقديم الخدمات العلاجية لجميع المصابين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توفير المسحات للعاملين بالقطاع الطبي للحد من الإصابات.