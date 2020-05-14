تعقيم وتطهير منشآت حكومية وأهلية بشمال سيناء

ذكر مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، في بيان، أنه تم اليوم تطهير وتعقيم المبنى الإداري للنادي الرياضي ببئر العبد ومكتب المصايد.

جاء ذلك في إطار الجهود اليومية لتطهير وتعقيم المباني الحكومية بجهود من الإدارة الصحية ببئر العبد.

كما شهد مركز نخل والحسنة بوسط سيناء تواصل أعمال حملات النظافة والتعقيم، وبدورها نفذت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش حملات رش وتعقيم بمنطقة المساعيد غرب العريش.

سبق وأعلنت إدارة التثقيف الصحى بشمال سيناء، مواصلة حملة المبادرات التوعوية لعمال النظافة وتوزيع أدوات الحماية لهم بدعم من إحدى المؤسسات الأهلية بالعريش.

وأشار إلى أن المبادرة هي استمرار لتفعيل الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة في ظل تداعيات التصدى لكورونا الفيروس المستجد، وبتعاون مشترك بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.

تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أصدر تعليمات بعمل جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة جميع المستجدات.