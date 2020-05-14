الناظر: استفيدوا من الشمس لزيادة "فيتامين د" والوقاية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنّه يجب الاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة فيتامين "د" في الجسم، نظرا لأهميته في دعم الجهاز المناعي، معلقا: "أهلا بالشمس".

وأضاف الناظر، خلال استضافته على فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهان، أنّ "فيتامين د" يرفع نشاط الجهاز المناعي ويقلل الإصابة بالفيروسات المختلفة، موضحا أنّ أفضل أوقات التعرض للشمس، بعد الشروق مباشرة وساعتين قبل الغروب، إذ تكون أشعة الشمس في هذه الأوقات مفيدة جدا للجلد، ويتم تعريض اليد والرجل للشمس.

وحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس أوقات الظهيرة، إذ إنّها أشعة مضرة جدا للجلد، ناصحا المواطنين بالبقاء في المنازل بداية الأسبوع المقبل وحتى نهايته، مؤكدا أنّ نسبة كبيرة جدا من وفيات كورونا كان سببها نقص "فيتامين د" لدى المصابين.