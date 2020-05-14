الحرارة قد تصل لـ40 درجة.. نصائح للصيام في الموجة الحارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، إنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ بدأت موجة شديدة الحرارة أمس ووصلت العظمى 36 درجة بالقاهرة، واليوم وغدا متوقع أن تسجل نفس الدرجة، وبداية من السبت تصل إلى 40 درجة، ومن الأحد وحتى الثلاثاء ستتراوح من 42 إلى 43 درجة.

وقدّم الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، بعض النصائح للمواطنين، أهمها تأخير السحور قدر المستطاع وتناول الزبادي والأطعمة المرطبة، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

سعودي يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

كما قدّم وحيد سعودي خبير الأرصاد، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، غسل الرأس بالماء البارد من الصنبور مباشرة، تناول الأغذية الغنية بالسوائل في وجبة السحور مثل الخس والجرجير والخيار، وتقليل تناول الأطعمة الغنية بالمواد السكرية المصنعة مثل الحلويات الشرقية.

وبالنسبة للعمال خاصة في مجال المعمار، أوضح سعودي أنّ أفضل الأوقات للعمل هي من بعد الفجر مباشرة وحتى الساعات الأولى من الصباح، وكذا من بعد العشاء وحتى منتصف الليل.

وبالنسبة لنوعية الملابس التي يفضل ارتداؤها، قال "سعودي" إنّه لا مشكلة في تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، لكن يفضل أن تكون ثقيلة نسبيًا في الساعات المتأخرة من الليل حتى نهاية هذا الشهر.

نصائح وزارة التموين للتغلب على الجوع والعطش

كما قدمت وزارة التموين بعض النصائح الغذائية لكيفية التغلب على الجوع والعطش، وأهمها:

- تناول وجبة الإفطار على دفعتين، والبدء بتناول من 3 إلى 5 تمرات مع كوب مياه وشوربة أو عصير طازج.

- الانتظار من ربع إلى نصف ساعة ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية، لتقليل الشعور بالتخمة وعسر الهضم والخمول.

- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كمية كافية من النشويات والبروتينات والخضروات، مع الحرص على تقليل الدهون والأطعمة المقلية حتى لا تشعر بالعطش.

- تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين في وجبة السحور، حتى تشعر بالشبع.

- الإقلال قدر الإمكان من المشروبات الغازية.

- وللتقليل من العطش أثناء الصيام، تجنب شرب كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدها بسرعة.

- تجنب الأغذية المملحة كالأجبان والمخللات والوجبات السريعة.

- تقليل تناول القهوة والشاي.