اليوم.. آخر موعد لصرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19"، في الرابعة مساء اليوم.

وقال سعفان إن الصرف يجرى من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها سيجرى الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي ستكون بكارت مسبوق الدفع مربوطٍ بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الذين صرفوا المنحة، أمس، من المستحقين من خلال 3072 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 59 ألفا و930 مستحقا، ويتبقى 564 ألفا و131 مستحقا يصرفون حتى الرابعة مساء اليوم.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه هاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.